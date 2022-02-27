У Молдові запустили портал для допомоги українським біженцям

Повідомляється, що на даний момент на порталі розміщені посилання на корисні молдавські ресурси і групи в Facebook. Але найближчим часом буде запущений функціонал за аналогією з українським ресурсом "Прихисток".

Також повідомляється, що хостинг молдавський і з адрес. RU і.BY доступ закритий.

На портал DOPOMOGA.LIFE можна перейти за посиланням.