У Молдові запустили портал для допомоги українським біженцям

Для допомоги українським біженцям у Молдові запустили портал DOPOMOGA.LIFE. На ньому незабаром можна буде знайти інформацію про житло та інші види допомоги.
Про це РБК-Україна повідомили розробники порталу.
Повідомляється, що на даний момент на порталі розміщені посилання на корисні молдавські ресурси і групи в Facebook. Але найближчим часом буде запущений функціонал за аналогією з українським ресурсом "Прихисток".
Також повідомляється, що хостинг молдавський і з адрес. RU і.BY доступ закритий.
На портал DOPOMOGA.LIFE можна перейти за посиланням.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США готові прийняти біженців з України через повномасштабне вторгнення Росії.
А Польща на кордоні з Україною розгорнула кілька пунктів прийому біженців.