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У Молдові затримали лідера проросійської партії

Новини » Політика    16.06.2019 - 18:27
У Молдові затримали лідера проросійської партії
Фото: Ренато Усатий (twitter.com/krymrealii)

Усатий заявив, що повернувся в країну спростувати звинувачення в свою сторону

У Молдові правоохоронці на митниці затримали лідера партії "Наша партія" Рената Усатого при спробі в'їзду в стану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Усатий повідомив, що вирішив повернутися в країну після кількох років перебування в РФ та інших країнах з-за вигнання з Молдови лідера Демократичної партії Влада Плахотнюка. Він заявив, що кримінальні справи на його ім'я були сфабриковані на прохання Плахотнюка і тепер він має можливість спростувати висунуті йому звинувачення.

Повідомляється, що лідера партії затримали при переході румунско-молдовського кордону. З кордону його направили в Кишинів, до прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю.

У прокуратурі Молдови повідомили, що Усатий підозрюється в організації злочинного угруповання, члени якого скоїли замах на вбивство і привласнення чужого майна. Він перебував у міжнародному розшуку з 2016 року, звинувачуючись у причетності до замаху на колишнього російського банкіра Германа Горбунтова, якого він позбавив контрольного пакета акцій.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що новий прем'єр Молдови пригрозила екстрадицією втікача олігархові Плахотнюку. Новий прем'єр-міністр Молдови Майя Санду заявила, що вони прийдуть до того, що в країні буде незалежна прокуратура, яка буде вимагати їх екстрадиції і покарання.

Конституційний суд Молдови скасував свої рішення від 7-9 червня Новий прем'єр Молдови пригрозила екстрадицією втікачу олігарху Плахотнюку
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