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В Молдове выдали второй ордер на арест олигарха Плахотнюка

Новости » Политика     22.05.2020 - 11:22
В Молдове выдали второй ордер на арест олигарха Плахотнюка
Фото: Владимир Плахотнюк (plahotniuc.md)

Ордер выдан в связи с обвинением в хищении миллиарда долларов

Молдавский суд выдал новый ордер на арест олигарха и бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. Это уже второй по счету ордер, выданный молдавскими органами.

Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что Прокуратура по борьбе с организованной преступностью запросила ордер на арест Плахотнюка в связи с новыми предъявленными 18 мая обвинениями. Речь идет об организации преступной группировки, отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве. Дело связано с хищением 1 млрд долларов из банков Молдовы.

Также сообщается, что Плахотнюка вызывали на допрос, но он не явился, поэтому прокуратура запросила заочный арест. Суд удовлетворил запрос и выдал ордер на арест олигарха.

Напомним, Плахотнюк покинул Молдову 14 июня 2019 года на фоне смены правительства и отправился в США. Зимой Вашингтон официально объявил о введении санкций против него и его семьи. Кишинев обращался за экстрадицией, однако США еще не приняли окончательное решение.

Первый ордер на арест Плахотнюка был выдан по запросу Антикоррупционной прокуратуры.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Молдоваолигархи
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