У Молдові видали другий ордер на арешт олігарха Плахотнюка

Фото: Володимир Плахотнюк (plahotniuc.md)

Ордер видано у зв'язку з обвинуваченням у розкраданні мільярда доларів

Молдавський суд видав новий ордер на арешт олігарха і колишнього лідера Демократичної партії Володимира Плахотнюка. Це вже другий за рахунком ордер, виданий молдавськими органами.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що Прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю запросила ордер на арешт Плахотнюка в зв'язку з новими пред'явленими 18 травня обвинуваченнями. Мова йде про організацію злочинного угруповання, відмивання грошей в особливо великих розмірах і шахрайство. Справа пов'язана з розкраданням 1 млрд доларів з банків Молдови.

Також повідомляється, що Плахотнюка викликали на допит, але він не з'явився, тому прокуратура вимагала заочний арешт. Суд задовольнив запит і видав ордер на арешт олігарха.

Нагадаємо, Плахотнюк залишив Молдову 14 червня 2019 року на тлі зміни уряду і відправився до США. Взимку Вашингтон офіційно оголосив про введення санкцій проти нього і його сім'ї. Кишинів звертався за екстрадицією, проте США ще не прийняли остаточне рішення.

Перший ордер на арешт Плахотнюка був виданий за запитом Антикорупційної прокуратури.

Автор: Іван Петров