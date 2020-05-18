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В Молдове олигарху Плахотнюку предъявили обвинение в краже 1 млрд долларов

Новости » В мире     18.05.2020 - 19:27
В Молдове олигарху Плахотнюку предъявили обвинение в краже 1 млрд долларов
Фото: Владимир Плахотнюк (plahotniuc.md)

Речь идет о краже 1 миллиарда долларов из банков Молдовы в 2014-2015 годах

В понедельник, 18 мая, генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло заявил, что местному олигарху Владимиру Плахотнюку было предъявлено обвинение в причастности к краже 1 миллиарда долларов из банков Молдовы в 2014-2015 годах. Он находится за пределами страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Прокуратура заявила, что против Плахотнюка открыли уголовное дела. Обвинения включают в себя создание организованной преступной группы, вымогательство и мошенничество.

По словам генпрокурора, у следствия есть неопровержимые доказательства того, что Плахотнюк был одним из главных выгодоприобретателей от кражи.

"Мы обнаружили, что именно его фирмы получили кредиты от Banca de Economii на сумму более 100 миллионов долларов", - сказал Стояногло.

Banca de Economii является одним из трех банков Молдовы, ставших жертвами преступления.

Скандал, известный в местном масштабе как "кража века", стал эквивалентом восьмой части валового внутреннего продукта Молдовы. Из-за этого в стране вспыхнули уличные протесты, Международный валютный фонд и Европейский Союз заморозили помощь, а местная валюта упала до рекордно низкого уровня.

Отметим, что Плахотнюк покинул Молдову в июне после отставки правительства Павла Филиппа на фоне политического кризиса после того, как Партия социалистов и проевропейский блок Полезных объединились против Демократической партии.

Ранее РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты ввели санкции против Плахотнюка заявив, что коррумпированные действия олигарха подорвали верховенство закона и серьезно навредили независимости демократических институтов в Молдове.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Молдовабанкикража
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