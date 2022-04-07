В Молдове ввели штрафы за георгиевскую ленту и российские символы войны Z и V

В Молдове запретили георгиевскую ленту и символы Z и V, которые российские войска используют во время вторжение в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.
Отмечается, что поправки в законодательство одобрил парламент на заседании 7 апреля.
Партия "Действие и солидарность" заявила, что в Молдове запрещаются "символы и атрибуты, которые пропагандируют военную агрессию, военные преступления и преступления против человечности".
Также депутаты проголосовали за поправки в Кодекс о правонарушениях, согласно которым физических и юридических лиц, которые изготовляют, демонстрирующие или распространяют запрещенные символы, будут штрафовать.
Ранее мы сообщали, что Молдова не будет способствовать РФ во избежание санкций.
Также мы писали, что Молдова получит 700 млн евро для помощи украинским беженцам.
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