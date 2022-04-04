Молдова не будет способствовать РФ во избежании санкций, - Санду

Президент Майя Санду заверила, что Молдова не позволит России избежать санкций из-за местных банков и реэкспорта продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tv8.md .

Несмотря на отказ от введения санкций против РФ, Молдова не будет способствовать РФ в обходе ограничений. Власти также не допустят реэкспорта российских товаров с территории страны.

"Мы не допустим уклонения от санкций из-за нашей банковской системы. Наши банки придерживаются установленной международным правом политики", – заявила президент.

Санда также затронула тему покупки российского газа. По ее словам, сейчас идет поиск других поставщиков голубого топлива.

"У нас только один поставщик. Мы ищем альтернативные источники поставки, но сейчас он только один", – добавила Санду.