Молдова получит 700 млн евро для помощи украинским беженцам

Молдова получит около 700 млн евро в виде бюджетной поддержки, кредитов и других форм финансовой помощи. Такое решение приняли участники конференции доноров, которая прошла в Берлине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Средства Молдова получит в виде бюджетной поддержки, кредитов и других форм финансовой помощи. Эти деньги могут быть использованы для помощи беженцам из Украины и для помощи гражданам Молдовы, которые помогают украинцам. По данным властей Молдовы, с начала войны в страну въехало свыше 360 тыс. граждан Украины, из них более 90 тыс. остались в стране.