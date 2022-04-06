Молдова получит 700 млн евро для помощи украинским беженцам
Молдова получит около 700 млн евро в виде бюджетной поддержки, кредитов и других форм финансовой помощи. Такое решение приняли участники конференции доноров, которая прошла в Берлине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
Средства Молдова получит в виде бюджетной поддержки, кредитов и других форм финансовой помощи. Эти деньги могут быть использованы для помощи беженцам из Украины и для помощи гражданам Молдовы, которые помогают украинцам. По данным властей Молдовы, с начала войны в страну въехало свыше 360 тыс. граждан Украины, из них более 90 тыс. остались в стране.
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