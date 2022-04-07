У Молдові запровадили штрафи за георгіївську стрічку та російські символи війни Z і V

У Молдові заборонили георгіївську стрічку та символи Z та V, які російські війська використовують під час вторгнення до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.
Зазначається, що поправки до законодавства схвалив парламент на засіданні 7 квітня.
Партія "Дія та солідарність" заявила, що в Молдові забороняються "символи та атрибути, які пропагують військову агресію, військові злочини та злочини проти людяності".
Також депутати проголосували за поправки до Кодексу про правопорушення, згідно з якими фізичних та юридичних осіб, які виготовляють, демонструють або розповсюджують заборонені символи, будуть штрафувати.
Раніше ми повідомляли, що Молдова не сприятиме РФ в уникненні санкцій.
Також ми писали, що Молдова отримає 700 млн євро для допомоги українським біженцям.
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