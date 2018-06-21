В Молдове суд рассматривает апелляцию по отмене результатов выборов мэра Кишинева

Нэстасе и лидер партии "Действие и Солидарность" Майя Санду обсудили эту ситуацию с послами ЕС и США

Суд в Молдове рассматривает апелляцию, поданную проевропейским политиком Андреем Нэстасе после того, как результаты победных для него выборов мэра Кишинева были признаны недействительными. Об этом сообщает The Associated Press.

Так, в четверг суд рассмотрит апелляцию Нэстасе, который назвал решение об отмене результатов политически мотивированным.

Тем временем Нэстасе и лидер партии "Действие и Солидарность" Майя Санду обсудили с послами ЕС и США ситуацию вокруг непризнания результатов выборов в Кишиневе, сообщает Point.md.

"Мы подробно обсудили решение судьи и его аргументы, которые считаем абсурдными. Мы сказали представителям дипломатических ведомств, что выйдем на улицы и сегодня, и завтра", - сообщила Санду.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Комитет иностранных дел Европейского парламента заявил о нарушение демократических стандартов в Молдове и призвал немедленно положить конец политическому вмешательству в судебную систему и проведения выборов в стране.

Также добавим, что вчера в центре Кишинева (Молдова) в среду вечером оппозиция протестовала против решения суда признать недействительными выборы мэра молдавской столицы.