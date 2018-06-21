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У Молдові суд розглядає апеляцію щодо скасування результатів виборів мера Кишинева

НовиниСуспільство    21.06.2018 - 16:42
Фото: протести у Кишеневі (facebook.com/nicolae.apostu)
Фото: протести у Кишеневі (facebook.com/nicolae.apostu)

Нестасе та лідерка партії "Дія і Солідарність" Майя Санду обговорили цю ситуацію з послами ЄС і США

Cуд у Молдові розглядає апеляцію, подану проєвропейським політиком Андрієм Нестасе після того, як результати переможних для нього виборів мера Кишинева були визнані недійсними. Про це повідомляє The Associated Press.

Так, у четвер суд розгляне апеляцію Нестасе, який назвав рішення про скасування результатів політично мотивованим.

Тим часом Нестасе та лідерка партії "Дія і Солідарність" Майя Санду обговорили з послами ЄС і США ситуацію навколо невизнання результатів виборів в Кишиневі, повідомляє Point.md.

"Ми докладно обговорили рішення судді і його аргументи, які вважаємо абсурдними. Ми сказали представникам дипломатичних відомств, що вийдемо на вулиці і сьогодні, і завтра", - повідомила Санду.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялось, що Комітет закордонних справ Європейського парламенту заявив про порушення демократичних стандартів у Молдові і закликав негайно покласти край політичному втручанню в судову систему і проведення виборів у країні.

Також додамо, що вчора у центрі Кишинева (Молдова) у середу ввечері опозиція протестувала проти рішення суду визнати недійсними вибори мера молдовської столиці.

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Теги публікації: Молдова, протест  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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