У Молдові суд розглядає апеляцію щодо скасування результатів виборів мера Кишинева

Нестасе та лідерка партії "Дія і Солідарність" Майя Санду обговорили цю ситуацію з послами ЄС і США

Cуд у Молдові розглядає апеляцію, подану проєвропейським політиком Андрієм Нестасе після того, як результати переможних для нього виборів мера Кишинева були визнані недійсними. Про це повідомляє The Associated Press.

Так, у четвер суд розгляне апеляцію Нестасе, який назвав рішення про скасування результатів політично мотивованим.

Тим часом Нестасе та лідерка партії "Дія і Солідарність" Майя Санду обговорили з послами ЄС і США ситуацію навколо невизнання результатів виборів в Кишиневі, повідомляє Point.md.

"Ми докладно обговорили рішення судді і його аргументи, які вважаємо абсурдними. Ми сказали представникам дипломатичних відомств, що вийдемо на вулиці і сьогодні, і завтра", - повідомила Санду.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялось, що Комітет закордонних справ Європейського парламенту заявив про порушення демократичних стандартів у Молдові і закликав негайно покласти край політичному втручанню в судову систему і проведення виборів у країні.

Також додамо, що вчора у центрі Кишинева (Молдова) у середу ввечері опозиція протестувала проти рішення суду визнати недійсними вибори мера молдовської столиці.