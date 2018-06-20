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Протест у Кишиневі: понад тисяча людей вимагають визнати результати виборів мера

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 20:29
Фото: протести у Кишеневі (facebook.com/nicolae.apostu)
Фото: протести у Кишеневі (facebook.com/nicolae.apostu)

Опозиція закликає людей готуватися до масових протестів

У центрі Кишинева (Молдова) у середу ввечері опозиція протестує проти рішення суду визнати недійсними вибори мера молдовської столиці. Про це повідомляє молдовське видання NewsMaker.

Так, зібралось уже близько тисячі людей.

Як відомо, напередодні суд Кишинева визнав недійними вибори мера, на яких здобув перемогу опозиційний кандидат від проєвропейської партії "Платформа Гідність і правда" Андрій Нестасе. Результат виборів оскаржувала Партії соціалістів, яка звинуватила Нестасе в передвиборній агітації в день голосування.

Після винесеного вироку суду, Нестасе, який назвав рішення "політичним замовленням", закликав людей готуватися до масових протестів.

Так, у середу ввечері люди, вигукуючи "Геть мафію", "Ганьба" та "Злодії", вирушили до офісу "Демократичної партії Молдови" (ДМП).

Нестасе стверджує, що його головний суперник і кандидат соціалістів Іон Чебан, а також президент країни Ігор Додон "безсоромно брешуть, маніпулюють і грають у виставі" лідера ДПМ Володимира Плахотнюка.

Лідерка партії "Дія і Солідарність" Майя Санду, своєю чергою, заявила, що "всі повинні розуміти, що вчорашнє рішення суду - це диктатура".

За результатами виборів, Андрій Нестасе набрав близько 52% голосів виборців. За його опонента, кандидата від Партії соціалістів Іона Чебана, проголосували близько 48% мешканців Кишинева.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в одному з магазинів Кишинева стався вибух, в результаті якого загинули дві особи і ще дві постраждали.

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Теги публікації: Кишенев, протест  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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