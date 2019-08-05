В Молдове открыли уголовное производство по факту узурпации власти

Фото: Генеральная прокуратура Молдовы (procuratura md)

Уголовное производство открыто по факту узурпации власти с 7 по 14 июня 2019 года

Генеральная прокуратура Молдовы открыла уголовное производство по факту узурпации государственной власти в период с 7 по 14 июня текущего года бывшим правительством Молдовы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Республики Молдовы.

Таким образом, обнаруженные в законе ошибки о выдаче постановления об отказе в начале уголовного преследования, вынесенного бывшим генеральным прокурором - временно исполняющим обязанности Игоря Попа от 23 июля 2019 года, были отменены в понедельник, 5 августа.

Уголовное преследование по этому делу будет осуществляться группой, состоящей из прокуроров, сотрудников уголовной прокуратуры и следственных органов из различных подразделений правоохранительных органов.

Напомним, 14 июня правительство Молдовы под руководством премьер-министра Павла Филипа в полном составе ушло в отставку.

Кроме того, Конституционный суд Молдовы отменил свои решения с 7 по 9 июня текущего года, которые стали причиной политического кризиса в стране.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Молдовы Игорь Додон аннулировал указ премьер-министра Павла Филипа о роспуске парламента, считая, что Филип не имеет права исполнять обязанности президента.