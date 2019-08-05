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У Молдові відкрили кримінальне провадження за фактом узурпації влади

Новини » Політика    05.08.2019 - 15:22
У Молдові відкрили кримінальне провадження за фактом узурпації влади
Фото: Генеральна прокуратура Молдови (procuratura md)

Кримінальне провадження відкрито за фактом узурпації влади з 7 по 14 червня 2019 року

Генеральна прокуратура Молдови відкрила кримінальне провадження за фактом узурпації державної влади в період з 7 по 14 червня поточного року колишнім урядом Молдови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури Республіки Молдова.

Таким чином, виявлені в законі помилки про видачу постанови про відмову про початок кримінального переслідування, винесеного колишнім генеральним прокурором - тимчасово виконуючим обов'язки Ігоря Попа від 23 липня 2019 року, були скасовані у понеділок, 5 серпня.

Кримінальне переслідування у цій справі буде здійснюватися групою, що складається з прокурорів, співробітників кримінальної прокуратури і слідчих органів з різних підрозділів правоохоронних органів.

Нагадаємо, 14 червня уряд Молдови під керівництвом прем'єр-міністра Павла Філіпа в повному складі пішов у відставку.

Крім того, Конституційний суд Молдови скасував свої рішення з 7 по 9 червня поточного року, які стали причиною політичної кризи в країні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Молдови Ігор Додон анулював указ прем'єр-міністра Павла Філіпа про розпуск парламенту, вважаючи, що Філіп не має права виконувати обов'язки президента.

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