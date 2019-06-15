ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Конституционный суд Молдовы отменил свои решения от 7-9 июня

Новости » Политика    15.06.2019 - 15:15
Конституционный суд Молдовы отменил свои решения от 7-9 июня
Фото: Конституционный суд Молдовы (web screenshot)

Суд анулировал 4 решения и 2 заключения

Конституционный суд Молдовы отменил свои решения от 7-9 июня 2019, которые стали причиной политического кризиса в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Глава Конституционного суда Молдовы Михай Поалелунжь заявил, что учитывая обращения суда от 15 июня пересмотрел решения принятые судом с 7 по 9 июня.

"Учитывая все детали и обстоятельства дела, суд на основании ст. 135 (а) и 140 Конституции РМ и закона о деятельности КС, суд аннулирует решение № 83 от 7 июня 2019, три решения №13,14 и 15 от 8 июня 2019 и два заключения КС от 9 июня 2019", - заявил Поалелунжь.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Конституционный суд Молдовы назначил временного президента. После обращения депутатов молдавского парламента Конституционный суд принял решение о назначении временного исполняющего обязанности президента Молдовы, которым стал заместитель главы Демократической партии Павел Филип.

Напомним, что новый премьер Молдовы пригрозила экстрадицией беглому олигарху Плахотнюку. Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что они придут к тому, что в стране будет независимая прокуратура, которая будет требовать их экстрадиции и наказания.

Олигарх Плахотнюк покинул Молдову после отставки правительства Филипа В Молдове уходит в отставку правительство Филипа
Новости Украины Конституционный суд УкраиныМолдова
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь