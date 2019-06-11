Президент Молдовы отменил указ о роспуске парламента

Фото: Игорь Додон (GettyImages)

Президент Молдовы отменил решение своего оппонента о роспуске парламента

Президент Молдовы Игорь Додон аннулировал указ премьер-министра Павла Филипа о роспуске парламента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавское издание Noi.

По словам Додона, Филип не имеет права исполнять обязанности президента, а перед указом о роспуске парламента должен был провести консультации с фракциями.

"Указ Филипа о роспуске парламента и назначении проведения досрочных выборов 6 сентября не соответствует нормам Конституции", - отметил Додон.

Отметим, политический кризис в Молдове возник после выборов в феврале, когда партии не успели за три месяца сформировать коалицию и правительства. По истечению срока президент заявил, что имеет право не объявлять новые выборы. После этого Конституционный суд отстранил его от власти, так как тот не выполнил требования Конституции Молдовы.

По решению КС, временным и.о. президента стал Павел Филип, возглавлявший правительство в течение последних месяцев. Он принял решение о роспуске парламента и проведении новых выборов.

"Партия социалистов" и проевропейский блок ACUM объявили о формировании коалиции и правительства 8 июня, новым премьером стала Майя Санду, однако министры из кабинета Филипа отказались уходить в отставку. Таким образом, в стране образовалось два правительства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Молдовы Игорь Додон считает, что на него может готовиться покушение со стороны "дагестанской общины в Одессе". В частности, Додон отметил, что ему в последнее время поступает информация о подготовке покушения.