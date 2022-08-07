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В Молдове опасаются беспрецедентных последствий обстрела ЗАЭС

Фото: В Молдове опасаются беспрецедентных последствий обстрела ЗАЭС (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Дмитрий Браславский

В Молдове выразили обеспокоенность последними обстрелами Запорожской АЭС и призвали допустить экспертов МАГАТЭ на станцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт МИД Молдовы.

Молдавские чиновники выразили свою обеспокоенность обстрелами атаками на Запорожскую атомную электростанцию. Там призвали к обеспечению доступа экспертов из МАГАТЭ на станцию.

Также В МИД подчеркнули, что возможные повреждения на станции "могут получить каждого в регионе, с беспрецедентными последствиями во всем мире"

Напомним, что оккупанты дважды обстреляли ЗАЭС. В результате станция получила серьезные повреждения и появилась угроза распыления радиоактивных веществ.

Владимир Зеленский назвал такие действия РФ террором и призвал ввести санкции против "Росатома".

ЕС также осудил обстрелы ЗАЭС и призвал РФ пропустить на станцию экспертов МАГАТЭ.

МАГАТЭ заявило, что обстрелы россиянами АЭС свидетельствует о реальном риске ядерной катастрофы.

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Запорожская АЭСМолдова