В Молдове опасаются беспрецедентных последствий обстрела ЗАЭС

В Молдове выразили обеспокоенность последними обстрелами Запорожской АЭС и призвали допустить экспертов МАГАТЭ на станцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт МИД Молдовы.

Молдавские чиновники выразили свою обеспокоенность обстрелами атаками на Запорожскую атомную электростанцию. Там призвали к обеспечению доступа экспертов из МАГАТЭ на станцию.

Также В МИД подчеркнули, что возможные повреждения на станции "могут получить каждого в регионе, с беспрецедентными последствиями во всем мире"