В Молдове опасаются беспрецедентных последствий обстрела ЗАЭС

В Молдове выразили обеспокоенность последними обстрелами Запорожской АЭС и призвали допустить экспертов МАГАТЭ на станцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт МИД Молдовы.
Молдавские чиновники выразили свою обеспокоенность обстрелами атаками на Запорожскую атомную электростанцию. Там призвали к обеспечению доступа экспертов из МАГАТЭ на станцию.
Также В МИД подчеркнули, что возможные повреждения на станции "могут получить каждого в регионе, с беспрецедентными последствиями во всем мире"
Напомним, что оккупанты дважды обстреляли ЗАЭС. В результате станция получила серьезные повреждения и появилась угроза распыления радиоактивных веществ.
Владимир Зеленский назвал такие действия РФ террором и призвал ввести санкции против "Росатома".
ЕС также осудил обстрелы ЗАЭС и призвал РФ пропустить на станцию экспертов МАГАТЭ.
МАГАТЭ заявило, что обстрелы россиянами АЭС свидетельствует о реальном риске ядерной катастрофы.
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