У Молдові остерігаються безпрецедентних наслідків обстрілу ЗАЕС

У Молдові виразили стурбованість останніми обстрілами Запорізької АЕС та закликали допустити експертів МАГАТЕ на станцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт МЗС Молдови.

Молдовські чиновники, виразили свою стурбованість обстрілами атаками на Запорізьку атомну електростанцію. Там закликали до забезпечення доступу експертів з МАГАТЕ на станцію.

Також у МЗС підкреслили, що можливі пошкодження на станції "можуть дістати кожного в регіоні, з безпрецедентними наслідками в усьому світі"