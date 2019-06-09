Конституционный суд Молдовы назначил временного президента

Фото: Павел Филип (ec.europa.eu)

Такое решение суд принял после обращения депутатов

Конституционный суд Молдовы утром 9 июня назначил временного исполняющего обязанности президента страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на point.md.

Как сообщается, после обращения депутатов молдавского парламента Конституционный суд принял решение о назначении временного исполняющего обязанности президента Молдовы. Так, временным и. о. президента стал заместитель главы Демократической партии Павел Филип.

Отмечается, что Филип должен уведомить Конституционный суд об обстоятельствах, оправдывающих роспуск парламента и, в зависимости от обстоятельств, издать указ о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов.

Напомним, ранее сообщалось, что парламент Молдовы, вопреки решению Конституционного суда о его роспуске, проголосовал за избрание премьер-министром лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.

7 июня Конституционный суд Молдавии утвердил необходимость распустить парламент страны из-за неспособности депутатов сформировать правительство. Президент страны Игорь Додон не подписал соответствующий указ, объяснив это возможностью компромисса. Уже 8 июня новый состав кабмина был сформирован ACUM и социалистами. Однако срок формирования правительства закончился в полночь 8 июня. Теперь президент страны не исключает досрочные выборы парламента.