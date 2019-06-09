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У Молдові оголосили про розпуск парламенту

Новини » Політика    09.06.2019 - 12:44
У Молдові оголосили про розпуск парламенту
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Дострокові вибори відбудуться 6 вересня

Тимчасовий виконувач обов'язки президента Молдови Павел Філіп оголосив про розпуск молдовського парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Сhisinau.

Як повідомляється, Філіп, на якого Конституційний суд країни поклав обов'язки президента, видав указ про розпуск парламенту Молдови. Також, в. о. президента підписав указ про призначення дострокових парламентських виборів в країні.

Так, відповідно до рішення Філіпа, дострокові вибори до молдовського парламенту відбудуться 6 вересня 2019.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конституційний суд Молдови ухвалив рішення про призначення тимчасового виконувача обов'язки президента країни. Тимчасовим в. о. президента Молдови став Павел Філіп, який був заступником голови Демократичної партії.

Як писало РБК-Україна, 7 червня Конституційний суд Молдови ухвалив необхідність розпустити парламент країни через нездатність депутатів сформувати уряд. Президент країни Ігор Додон не підписав відповідний указ, пояснивши це можливістю компромісу.

Крім того, парламент Молдови, всупереч рішенню Конституційного суду про його розпуск, проголосував за обрання прем'єр-міністром лідера партії "Дія і солідарність" Майї Санду.

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