В Молдове объяснили, почему не вводят санкции против России

"Если говорить о санкциях в общих чертах, не вдаваясь в детали, это очень поверхностный подход. Давайте обсудим, что могут означать санкции с точки зрения экспорта и импорта: у нас и так нет доступа ни на украинский рынок, ни на российский, ни на белорусский. Потому что есть препятствие - война. И экспорт, и импорт с этими странами заблокирован", - сказала Санду.

Она также подчеркнула, что самая важная зависимость Кишинева от Москвы - это энергоресурсы. Президент добавила, что пока у Молдовы нет другого решения этого вопроса.

"Можем ли мы сегодня оставить страну без газа и электричества? Нет, мы не можем. Ни ради наших граждан, ни ради 100 тысяч украинских беженцев, 50 тысяч из которых - дети", - заявила Майя Санду.

Глава государства также отметила, что западные партнеры попытаются помочь Молдове найти альтернативные варианты энергоресурсов.

"Конечно, мы должны сделать все, чтобы остановить эту войну. Но есть определенные вещи, которые мы обязаны обеспечить для наших граждан. Оставив страну без энергоресурсов и дестабилизировав ситуацию здесь, мы не поможем никому: ни Молдове, ни Украине, ни нашим партнерам на Западе", - добавила Санду.