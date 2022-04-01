В ЕС допускают конфискацию российских активов и передачу их Украине
В случае конфискации российских активов, которые находятся под санкциями, возможна их передача Украине для восстановления после войны. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс пояснил, что речь идет о создании фонда поддержки Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Рейндерса в эфире телеканала LN24.
По его словам, направить Украине конфискованное и арестованное имущество фигурантов санкционных списков возможно только на основании судебного решения. Как отметил Рейндерс, представители европейских стран сейчас выясняют, причастны ли лица, имущество которых арестовано, к уголовной деятельности.
"Уже зафиксировано 150 случаев возможной связи с преступной деятельностью, начиная от отмывания средств", - уточнил еврокомиссар.
Он отметил, что в некоторых странах ЕС обход санкций является уголовным преступлением. Рейндерс напомнил, что только в Бельгии изъяли российских активов более чем на 10 млрд евро.
Напомним, ранее сенаторы США предложили передать в фонд помощи Украине замороженные российские активы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.