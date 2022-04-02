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У Молдові пояснили, чому не вводять санкції проти Росії

Фото: президент Молдови Майя Санду (presedinte.md)
Автор: Роман Мирончук

Президент Молдови Майя Санду заявила, що Кишинів не може приєднатися до санкцій, які ввели деякі інші країни проти Росії, оскільки в такому випадку Молдова може залишитися без газу та електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Санду в інтерв'ю Radio Europa Liberă Moldova.

"Якщо говорити про санкції в загальних рисах, не вдаючись в деталі, це дуже поверхневий підхід. Давайте обговоримо, що можуть означати санкції з точки зору експорту та імпорту: у нас і так немає доступу ні на український ринок, ні на російський, ні на білоруський. Тому що є перешкода - війна. І експорт, і Імпорт з цими країнами заблокований", - сказала Санду.

Вона також підкреслила, що найважливіша залежність Кишинева від Москви - це енергоресурси. Президент додала, що поки у Молдови немає іншого розв'язання цього питання.

"Чи можемо ми сьогодні залишити країну без газу і електрики? Ні, ми не можемо. Ні заради наших громадян, ні заради 100 тисяч українських біженців, 50 тисяч з яких - діти", - заявила Майя Санду.

Глава держави також зазначила, що західні партнери спробують допомогти Молдові знайти альтернативні варіанти енергоресурсів.

"Звичайно, ми повинні зробити все, щоб зупинити цю війну. Але є певні речі, які ми зобов'язані забезпечити для наших громадян. Залишивши країну без енергоресурсів і дестабілізувавши ситуацію тут, ми не допоможемо нікому: ні Молдові, ні Україні, ні нашим партнерам на Заході", - додала Санду.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росію чекають нові удари в економіці, фінансах і торгівлі.

Ми також писали про те, що в ЄС допускають конфіскацію російських активів і передачу їх Україні.

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