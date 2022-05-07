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Молдове ничего не угрожает. Но мы сохраняем бдительность, - Санду

Фото: президент Молдовы Майя Санду (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Президент Молдовы Майя Санду не видит угроз безопасности в ее стран. По ее мнению, прямо сейчас Молдове ничего не угрожает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Сообщается, что сегодня Санду на встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой обсудила ситуацию в Молдове.

"Мы внимательно следим за развитием событий и делаем все, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в нашей стране. Мы также находимся в постоянном контакте с нашими внешними партнерами и друзьями, - отметила она.

По ее словам, внутренние данные и данные партнеров показывают, что на сегодня Молдове ничего не угрожает.

"Но мы сохраняем бдительность. Приоритетом является сохранение мира, жизни и безопасности граждан", - добавила президент.

Напомним, ранее The Times со ссылкой на источники в украинской разведке писало, что Россия уже разработала четкий план вторжения на территорию Молдовы.

Тем временем стало известно, что Евросоюз планирует предоставить Молдове военную поддержку.

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МолдоваМайя Санду