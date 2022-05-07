Молдові нічого не загрожує. Але ми зберігаємо пильність, - Санду

Повідомляється, що сьогодні Санду на зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою обговорила ситуацію в Молдові.

"Ми уважно стежимо за розвитком подій і робимо все, щоб не допустити дестабілізації ситуації в нашій країні. Ми також знаходимося в постійному контакті з нашими зовнішніми партнерами і друзями, - зазначила вона.

За її словами, внутрішні дані і дані партнерів показують, що на сьогодні Молдові нічого не загрожує.

"Але ми зберігаємо пильність. Пріоритетом є збереження миру, життя і безпеки громадян", - додала президент.