Молдові нічого не загрожує. Але ми зберігаємо пильність, - Санду

Президент Молдови Майя Санду не бачить загроз безпеці в її країн. На її думку, прямо зараз Молдові нічого не загрожує.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.
Повідомляється, що сьогодні Санду на зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою обговорила ситуацію в Молдові.
"Ми уважно стежимо за розвитком подій і робимо все, щоб не допустити дестабілізації ситуації в нашій країні. Ми також знаходимося в постійному контакті з нашими зовнішніми партнерами і друзями, - зазначила вона.
За її словами, внутрішні дані і дані партнерів показують, що на сьогодні Молдові нічого не загрожує.
"Але ми зберігаємо пильність. Пріоритетом є збереження миру, життя і безпеки громадян", - додала президент.
Нагадаємо, раніше The Times з посиланням на джерела в українській розвідці писало, що Росія вже розробила чіткий план вторгнення на територію Молдови.
Тим часом стало відомо, що Євросоюз планує надати Молдові військову підтримку.
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