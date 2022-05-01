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Россия разработала четкий план нападения на Молдову, - The Times

Новина українською →
Воскресенье 01 мая 2022 23:03
Россия разработала четкий план нападения на Молдову, - The Times Фото: Россия разработала четкий план нападения на Молдову (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация уже разработала четкий план вторжения на территорию Молдовы. События, которые разовьются в стране, также могут быть решающими и для Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Источники британского издания The Times в украинской разведке утверждают, что Россия разработала четкие планы вторжения в Молдову.

Ссылаясь на источник в украинской разведке, издание сообщает о том, что Кремль уже принял решение о нападении. Если же России удастся захватить контроль над страной, то Украина станет уязвимее с военной точки зрения.

Если страна оккупант признает независимость Приднестровья, это будет прямой угрозой и нарушением территориальной целостности Молдовы. Россия будет повторять "донбасский сценарий", поставлять туда оружие и захочет его присоединить к своему составу.

Между тем российские спецслужбы рассматривают возможность организации беспорядков и мятежей в стране на фоне недовольства среди местных из-за роста цен.

Источники журналистов считают, что Россия также планирует осуществить высадку десанта на транспортных самолетах Ил-76 и вертолетах в Приднестровье.

Однако, издание отмечает, что эти утверждения идут вразрез с западным разведчикам, которые считают, что Россия не имеет достаточно возможностей, чтобы безопасно пролететь над ПВО украинцев на территории Одесской области. Также для поставки боеприпасов и усиления военных, россиянам необходимо создать сухопутный "коридор" из временно оккупированного Херсона через Николаевскую и Одесскую область, подвергая себя на отпор.

Военную операцию могут осуществить ближе к 9 мая, когда президент Российской Федерации Владимир Путин, якобы, может объявить о признании независимости Приднестровья. Также Россия может высадить десант одновременно с организацией беспорядков и протестов в Кишиневе.

Военные аналитики Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс из Королевского Объединенного института оборонных исследований считают, что Россия может иметь за цель:

  • оттянуть часть украинских бойцов на юго-западный фронт;
  • остановить проевропейский курс Молдовы;
  • напугать Запад.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши бойцы заверили в контролируемости обстановки в приграничных районах, в том числе и вдоль непризнанного Приднестровья.

Война России против Украины длится шестьдесят семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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