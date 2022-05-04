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Евросоюз планирует предоставить Молдове военную поддержку, - Мишель

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Кишинев, Среда 04 мая 2022 15:45
Евросоюз планирует предоставить Молдове военную поддержку, - Мишель Фото: президент Европейского совета Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз планирует помочь Молдове в укреплении ее военной мощи на фоне опасности, исходящей от РФ. Глава Европейского совета Шарль Мишель озвучил это намерение во время встречи с президентом Молдовы Майей Санду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы поможем Молдове укрепить ее устойчивость и справиться с последствиями российской агрессии в Украине. В прошлом году мы объявили о поддержке на сумму 7 миллионов евро на оборудование для медицинских и внутренних нужд армии через механизм ЕС по поддержанию мира. В этом году мы планируем существенно увеличить нашу поддержку Молдовы, предоставив ее вооруженным силам дополнительное военное оборудование”, - рассказал глава Евросовета.

Позже в Министерстве иностранных дел и евроинтеграции Молдовы подчеркнули, что ЕС не планирует предоставлять им летальное оружие в рамках военной поддержки.

“В области обороны Молдова получает помощь от ЕС через Европейский фонд мира (European Pace Facility). На ближайшее время определено шесть областей интересов: военная логистика, мобильность, командование и управление, киберзащита, мониторинг ситуации и тактические коммуникации”, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия не остановиться на Украине и Молдове следует готовиться к нападению.

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