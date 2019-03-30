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В МИД назвали количество заключенных украинцев за рубежом, которые не смогут проголосовать

Новости » Выборы 2019    30.03.2019 - 12:16
В МИД назвали количество заключенных украинцев за рубежом, которые не смогут проголосовать
Иллюстративное фото (УНИАН)

Более 6 тысяч заключенных за рубежом украинцев не смогут принять участие в выборах

В пенитенциарных учреждениях других стран отбывают наказание более 6 тысяч граждан Украины, которые не смогут принять участие в президентских выборах 2019. Об этом в ответ на запрос РБК-Украина сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

По данным МИД, проголосовать за рубежом не смогут 6050 лиц, которые находятся в пенитенциарных учреждениях.

"По предоставленной департаментом консульской службы МИД информации, по состоянию на 31 декабря 2018 года, количество граждан Украины, которые отбывают наказание за рубежом составляет 6050 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев заявил, что за рубежом смогут проголосовать лишь те, кто будет включен в списки и лично придет на избирательные участки.

Погорельцев отметил, что проголосовать за рубежом не смогут граждане Украины, которые будут находиться в пенитенциарных учреждениях или больницах.

РБК-Украина писало, что в МИД назвали наибольший и наименьший зарубежный избирательный участок на украинских выборах. Всего в 72 странах создан 101 избирательный участок. Крупнейший зарубежный избирательный участок расположен в Молдове.

Кроме того, президентские выборы 2019 в заграничном избирательном округе будут контролировать 153 наблюдателя.

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