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МИД назвал количество наблюдателей за выборами за рубежом

Новости » Выборы 2019    27.03.2019 - 18:12
МИД назвал количество наблюдателей за выборами за рубежом
Иллюстративное фото (yatsenyuk.org.ua)

Им будет предоставлено полное содействие со стороны представителей МИД и участковых избирательных комиссий

За выборами 2019 в заграничном избирательном округе будут наблюдать 153 наблюдателя. Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, им будет предоставлено полное содействие со стороны представителей МИД и участковых избирательных комиссий.

"Сейчас у нас зарегистрировано 153 наблюдателя. Это наблюдатели от общественных организаций и от кандидатов президента", - сообщил Погорельцев.

РБК-Украина писало, что, по состоянию на 27 марта, в Украину прибыли уже 1150 международных наблюдателей. Это почти половина от всего количества.

В частности, ЦИК отказал в регистрации 24 официальным наблюдателям от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, которые имеют гражданство РФ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в МИД назвали наибольшее и наименьшее зарубежные избирательные участки на украинских выборах. Всего в 72 странах создано 101 избирательный участок. Крупнейший зарубежный избирательный участок находится в Молдове.

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