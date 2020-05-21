В Молдове назначили дату президентских выборов

Парламент Молдовы утвердили дату проведения президентских выборов. Так, выборы состоятся 20 ноября 2020 года, поддержав предложение действующего президента Игоря Додона.

Об этом сообщает Newsmaker.

"За" проголосовали 50 из 97 присутствующих на заседании депутатов.

Депутат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Сергей Литвиненко предлагал другую дату - 25 октября, однако юридическая комиссия не рассмотрела ее и дата не была вынесена на голосование.

в декабре прошлого года Игорь Додон заявил, что не исключает своего участия в президентских выборах в 2020 году.

ранее сообщалось, что было обнародовано видео с компроматом на президента Игоря Додона. На опубликованном видео он якобы получает пакеты с деньгами из Российской Федерации для финансирования "Партии социалистов".

После чего оппозиция Молдовы заявила о намеренье инициировать процедуру импичмента президента. Однако процедура будет запущена в случае если генеральная прокуратура подтвердит подлинность видеоматериала, снятого бежавшим из страны экс-главой Демократической партии, олигархом Владимиром Плахотнюком.