ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Додон не исключает своего участия в президентских выборах в 2020 году

Новости » В мире     04.12.2019 - 05:37
Додон не исключает своего участия в президентских выборах в 2020 году
Фото: Игорь Додон (kremlin.ru)

Додон намерен сначала посоветоваться с командой

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не исключает своего участия в президентских выборах, которые состоятся в 2020 году. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

По словам Додона, он намерен сначала посоветоваться с командой.

Президент Молдовы подчеркнул, что у него как у политика есть "два союзника - народ и партия", поэтому он посоветуется с народом, идти ли ему снова на высокую должность.

В то же время Додон заметил, что занимается текущей повесткой дня, а не президентскими гонками.

Напомним, 14 ноября парламент Молдовы утвердил новое правительство. За кабинет Иона Кику проголосовали 62 из 101 депутата.

Новое правительство Молдовы готово взять кредит у РФ, если переговоры с МВФ сорвутся. Новый премьер-министр и бывший советник пророссийского президента Молдовы Игоря Додона, заявил, что вскоре с Россией может быть заключена новая кредитная сделка.

Также РБК-Украина писало, что министр обороны Молдовы Виктор Гайчук похвалил боевиков на Донбассе, после чего оппозиция в парламенте предложила инициировать его отставку.

Молдова готовится к прекращению поставок российского газа через Украину В Молдове инициируют отставку министра обороны из-за похвалы боевиков на Донбассе
Новости Украины Молдова
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь