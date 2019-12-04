Додон не исключает своего участия в президентских выборах в 2020 году

Фото: Игорь Додон (kremlin.ru)

Додон намерен сначала посоветоваться с командой

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не исключает своего участия в президентских выборах, которые состоятся в 2020 году. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

По словам Додона, он намерен сначала посоветоваться с командой.

Президент Молдовы подчеркнул, что у него как у политика есть "два союзника - народ и партия", поэтому он посоветуется с народом, идти ли ему снова на высокую должность.

В то же время Додон заметил, что занимается текущей повесткой дня, а не президентскими гонками.

Напомним, 14 ноября парламент Молдовы утвердил новое правительство. За кабинет Иона Кику проголосовали 62 из 101 депутата.

Новое правительство Молдовы готово взять кредит у РФ, если переговоры с МВФ сорвутся. Новый премьер-министр и бывший советник пророссийского президента Молдовы Игоря Додона, заявил, что вскоре с Россией может быть заключена новая кредитная сделка.

Также РБК-Украина писало, что министр обороны Молдовы Виктор Гайчук похвалил боевиков на Донбассе, после чего оппозиция в парламенте предложила инициировать его отставку.