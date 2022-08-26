В Молдове мужчина четыре года вербовал наемников для "армии ДНР"

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами Молдовы разоблачила преступника. По данным следствия, 34-летний мужчина проживал в городе Страшены и работал на главарей "ДНР".

Он на протяжении 2016-2020 годов вербовал наемников. Вероятно, завербованные боевики участвовали в войне против Украины.

Мужчину обвиняют в нарушении территориальной целостности Украины и поддержке непризнанной власти "ДНР". Дело уже направили в суд. Фигуранту грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.