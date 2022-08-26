В Молдове мужчина четыре года вербовал наемников для "армии ДНР"
Фото: молдаванин вербовал боевиков для "армии ДНР" (facebook.com/mod.mil.rus)
В Молдове мужчина в течение четырех лет вербовал боевиков для так называемой "ДНР". Теперь молдаванин пойдет под суд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
Напомним, правоохранители объявили подозрение 5 коллаборантам из Луганской области, среди них гауляйтер Северодонецка.
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