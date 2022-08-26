Гауляйтер Северодонецка и не только. В Украине разоблачили 5 коллаборантов Луганской области
В Украине сообщили о подозрении 5 коллаборантам Луганской области, которые занимаются созданием "органов" оккупационной власти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Эти коллаборанты заняли должности в незаконно созданных правоохранительных органах и органах власти так называемой ЛНР. А именно:
- в апреле один из них назначен руководителем псевдопрокуратуры Новопсковского района "ЛНР". После получения юробразования житель Луганска до 2015 года работал в органах прокуратуры Днепропетровской области.
- еще один подозреваемый в июне занял псевдодолжность "и.о. председателя г. Северодонецка ЛНР".
- бывший прокурор органов прокуратуры Луганской области, после 2014 года оставшийся на оккупированной территории. В июне он возглавил оккупационную прокуратуру Попаснянского района ЛНР.
- на сотрудничество с оккупантами согласились и жители города Сватово и поселка Троицкое. Они решили построить "карьеру" в так называемом "МВД", хотя раньше никакого отношения к правоохранительным органам не имели. Один из подозреваемых занял псевдодолжность "участкового Троицкого райотдела внутренних дел МВД ЛНР". Второй - устроился на работу в так называемый "Сватовский райотдел внутренних дел МВД ЛНР".
При процессуальном руководстве органов прокуратуры Луганской области им сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УК Украины).
Как сообщалось, в госизмене подозревают врио начальника Института подготовки юридических кадров для Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
До этого СБУ собрала доказательную базу деятельности еще 8 коллаборантов на временно оккупированных территориях Запорожской области.
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