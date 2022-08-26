У Молдові чоловік чотири роки вербував найманців для "армії ДНР"
Фото: молдаванин вербував бойовиків для "армії ДНР" (facebook.com/mod.mil.rus)
У Молдові чоловік протягом чотирьох років вербував бойовиків для так званої "ДНР". Тепер молдаванин піде під суд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
Нагадаємо, правоохоронці оголосили підозру 5 колаборантам з Луганської області, серед них гауляйтер Сєвєродонецька.
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