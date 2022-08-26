У Молдові чоловік чотири роки вербував найманців для "армії ДНР"

Прокуратура з боротьби з організованою злочинністю та особливими справами Молдови викрила злочинця. За даними слідства, 34-літній чоловік проживав у місті Страшени та працював на ватажків "ДНР".

Він упродовж 2016-2020 років вербував найманців. Ймовірно, завербовані бойовики брали участь у війні проти України.

Чоловіка звинувачують у порушенні територіальної цілісності України та підтримці невизнаної влади "ДНР". Справу вже направили до суду. Фігуранту загрожує від 5 до 10 років в'язниці.