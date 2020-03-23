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У Молдові коронавірус виявили у восьми осіб після поїздки до України

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 13:05
У Молдові коронавірус виявили у восьми осіб після поїздки до України
Фото: Іон Кіку (noi.md)

Громадяни Молдови відвідували Почаївську лавру

Коронавірус у Молдові виявили у вісьмох осіб, які повернулися з поїздки до Почаївської лаври. Про це заявив прем'єр Молдови Іон Кіку, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, група людей поїхала на автобусі в паломництво у Почаївську лавру, після повернення у вісьмох з них виявили новий коронавірус. Інші на сьогодні знаходяться під спостереженням. У зв'язку з цим Кіку закликав громадян тимчасово не ходити до церкви.

"Наприклад, громадяни, які поїхали під час епідемії в монастир, в Україну, і тепер вже вісім заражених людей звідти, і є ризик того, що весь той автобус інфікований. Ніщо нас не врятує, якщо ми несвідомо їдемо інфікуватися", - заявив Кіку.

Нагадаємо, минулого тижня у Молдові зафіксували першу смерть від коронавірусу. Померла 61-річна жінка, яка заразилася в Італії. До цього парламент Молдови схвалив введення надзвичайного стану в країні через пандемію коронавірусу.

Також повідомлялося, що з 17 березня надзвичайний стан введено в невизнаному Придністров'ї. Даний режим запроваджено строком на 19 днів.

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