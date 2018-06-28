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В Молдове "комитет сопротивления" выдвинул три требования и анонсировал новый протест

НовостиОбщество    28.06.2018 - 16:46
Фото: протесты в Молдове (newsmaker.md)
Фото: протесты в Молдове (newsmaker.md)

29 июня акция протеста пройдет возле здания Центральной избирательной комиссии

В Молдове "Комитет национального сопротивления" требует утвердить результаты выборов мэра Кишинева и созывает на 29 июня акцию протеста у здания Центральной избирательной комиссии, где будет решаться судьба выборов в столице. Об этом заявила председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду, сообщает Deschide.

Так, в "комитете" требуют отменить смешанную избирательную систему голосования и отправить в отставку председателя Высшей судебной палаты, а также начать уголовное преследование судей, которые признали голосование в столице недействительным.

Так, избранный мэр Андрей Нэстасе призвал людей принять участие в акции протеста на площади Великого национального собрания 1 июля в 14 часов дня.

"Все зависит от нашего присутствия. Мы готовы идти до конца и бороться с режимом Плахотнюка, который способен на все. Но нам необходимо массовое присутствие", - заявил он.

Нэстасе пообещал, что будет судиться с Молдовой в ЕСПЧ.

Напомним, ранее сообщалось, что Европарламент готовит резолюцию относительно аннулирования выборов мэра Кишинева.

Также добавим, что Высшая судебная палата Молдовы 25 июня оставила в силе решение Апелляционной палаты о непризнании результатов местных выборов в Кишиневе.

Также напомним, что 20-21 июня 2018 года в Кишиневе прошли протесты против отмены результатов выборов.

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Теги публикации: протест, Молдова, Кишенев, требования  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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