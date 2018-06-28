У Молдові "комітет опору" висунув три вимоги і анонсував новий протест

29 червня акція протесту пройде біля будівлі Центральної виборчої комісії

У Молдові "Комітет національного опору" вимагає затвердити результати виборів мера Кишинева і скликає на 29 червня акцію протесту біля будівлі Центральної виборчої комісії, де буде вирішуватися доля виборів у столиці. Про це заявила голова партії "Дія і солідарність" Майя Санду, повідомляє Deschide.

Так, у "комітеті" вимагають скасувати змішану виборчу систему голосування і відправити у відставку голову Вищої судової палати, а також розпочати кримінальне переслідування суддів, які визнали голосування в столиці недійсним.

Так, обраний мер Андрій Нестасе закликав людей взяти участь в акції протесту на площі Великого національного зібрання 1 липня о 14 годині дня.

"Все залежить від нашої присутності. Ми готові йти до кінця і боротися з режимом Плахотнюка, який здатний на все. Але нам необхідно масову присутність", - заявив він.

Нестасе пообіцяв, що буде судитися з Молдовою у ЄСПЛ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Європарламент готує резолюцію щодо анулювання виборів мера Кишинева.

Також додамо, що Вища судова палата Молдови 25 червня залишила в силі рішення Апеляційної палати про невизнання результатів місцевих виборів у Кишиневі.

Також нагадаємо, що 20-21 червня 2018 року у Кишиневі пройшли протести проти скасування результатів виборів.