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Парламент Молдовы утвердил новое правительство

Новости » Политика     14.11.2019 - 14:24
Парламент Молдовы утвердил новое правительство
Фото: парламент Молдовы (agepi.gov.md)

За кабинет Кику проголосовали 62 из 101 депутата

Парламент Молдовы на заседании проголосовал за утверждение нового правительства во главе с премьер-министром Ионом Кику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Как сообщается, за кабинет Кику проголосовали 62 из 101 депутата. Новое правительство поддержали депутаты от Партии социалистов и Демократической партии. Против голосовали депутаты перешедшего в оппозицию блока ACUM. Депутаты от партии "Шор" от голосования воздержались.

В правительство, помимо премьер-министра Кику, вошли вице-премьер, министр финансов Серджиу Пушкуца, вице-премьер по реинтеграции Александру Фленкя, министр экономики Анатол Усатый, министр внутренних дел Павел Войку, министр юстиции Фаддей Нагачевский, министр иностранных дел Аурелиу Чокой, министр обороны Виктор Гайчук, министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович, министр здравоохранения и социальной защиты Виорика Думбревяну и министр сельского хозяйства Ион Пержило. Шесть из одинадцати министров до Кабмина работали советниками президента Игоря Додона.

"Я благодарю за выдвижение моей кандидатуры и за понимание того, как важно назначить правительство. Молдова стоит на пороге зимы и совершенно к ней не готова. Нет проекта бюджета, нет ничего. Безответственная и необоснованная отставка квалифицированных кадров, парализовала деятельность госучреждений. Если политический кризис последних дней затянется, он может привести к серьезным последствиям", - заявил Кику.

Напомним, парламент Молдовы проголосовал за отставку правительства премьера Майи Санду. Вотум недоверия одобрили 63 депутата из 101. Прозападное правительство под руководством Санду проработало пять месяцев.

Ранее парламент Румынии проголосовал за назначение нового правительства во главе с премьер-министром Людовиком Орбаном.

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