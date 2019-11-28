Новое правительство Молдовы готово взять кредит у РФ, если переговоры с МВФ сорвутся

Фото: Ион Кику (noi.md)

Новое правительство более лояльно относиться к предложениям Кремля

Новое правительство Молдовы рассматривает альтернативные источники внешнего финансирования, если отношения с Евросоюзом и Международным валютным фондом (МВФ) нарушатся. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Balkan Insight.

Отмечается, что после отставки бывшего проевропейского премьер-министра Майи Санду и назначения более пророссийского правительства во главе с Ионом Кику, Россия на прошлой неделе пообещала кредит на 500 миллионов долларов.

"Молдова готова взять кредит у России и использовать его в качестве рычага, если переговоры с Международным валютным фондом и Европейским союзом прервутся", - говорится в заявлении членов нового Кабинета министров.

Как сообщается, 20 ноября, во время своей первой зарубежной поездки, которая состоялась в Москве, новый премьер-министр и бывший советник пророссийского президента Молдовы Игоря Додона, заявил, что вскоре с Россией может быть заключена новая кредитная сделка.

"Мы получили первоначальное согласие российской стороны на открытие кредитной линии в размере около 500 миллионов долларов, которая будет направлена ​​исключительно на инвестиционные проекты", - сказал Кику.

Кроме того, во вторник вечером в эфире телеканала N4 Кику заявил, что Молдова может сделать перерыв в сотрудничестве с МВФ, обвинив фонд в негибкости.

"Если МВФ достаточно гибок, чтобы принять наше видение, мы продолжим сотрудничество. Если нет, я не исключаю, что мы сделаем перерыв", - сказал он.

Кику добавил, что некоторые условия, принятые бывшим премьер-министром Павлом Филипом в его первоначальном соглашении с МВФ, были "абсолютно неприемлемыми".

Отметим, Молдова уже получила 157 миллионов долларов от МВФ из 182 миллионов долларов в рамках трехлетней программы, срок действия которой истекает в марте 2020 года.

Напомним, 14 ноября парламент Молдовы утвердил новое правительство. За кабинет Кику проголосовали 62 из 101 депутата.

Ранее парламент Молдовы проголосовал за отставку правительства премьера Майи Санду. Вотум недоверия одобрили 63 депутата из 101. Прозападное правительство под руководством Санду проработало пять месяцев.