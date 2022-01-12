В Молдове газ может вырасти в цене на 30%

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил о возможном увеличении тарифа на газ для потребителей в республике. По его словам, в феврале тариф может вырасти на 30%.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал N4.
Такое подорожание будет, если закупочная цена голубого топлива сохранится на уровне 646 долларов за тысячу куб. м. Министр не исключил, что стоимость повысится до 14,6-14,7 леев за куб. м (с 0,55 до 0,8 цента).
"Это пока предварительные подсчеты", - указал он.
Спыну добавил, что компания "Молдовагаз" заявит официальную позицию по этому вопросу 20 января. Решение о повышении тарифов будет принимать Национальное агентство по регулированию энергетики, которое может и не согласиться с позицией компании.
Напомним, в декабре "Газпром" выдвинул ультиматум Молдове и пригрозил остановить поставки газа в течение двух суток, поскольку Кишинев затянул с оплатой за поставки газа.
Речь идет о долге примерно на 74 млн долларов за потребленный в октябре газ и предоплату за ноябрь. Накануне стало известно, что правительство выделит необходимую сумму.