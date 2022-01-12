У Молдові газ може зрости в ціні на 30%

Віцепрем'єр, міністр інфраструктури Молдови Андрій спину заявив про можливе збільшення тарифу на газ для споживачів в республіці. За його словами, в лютому тариф може зрости на 30%.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на телеканал N4 .

Таке подорожчання буде, якщо закупівельна ціна блакитного палива збережеться на рівні 646 доларів за тисячу куб. м. Міністр не виключив, що вартість підвищиться до 14,6-14,7 леїв за куб. м (з 0,55 до 0,8 цента).

"Це поки попередні підрахунки", - вказав він.

Спину додав, що компанія "Молдовагаз" заявить офіційну позицію з цього питання 20 січня. Рішення про підвищення тарифів буде приймати Національне агентство з регулювання енергетики, яке може і не погодитися з позицією компанії.