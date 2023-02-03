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Молдова зняла заборону на експорт електроенергії

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Кишинів, П'ятниця 03 лютого 2023 15:37
Молдова зняла заборону на експорт електроенергії Фото: Молдова зняла заборону на експорт електроенергії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Молдові знову дозволили експортувати електроенергію до інших країн. Там скасували відповідну заборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Як зазначає видання, рішення про відновлення експорту було ухвалено під час засідання Національного агентства регулювання в енергетиці (НАРЕ) у п'ятницю, 3 лютого.

У НАРЕ нагадали, що рішення призупинити експорт електроенергії було ухвалено через її дефіцит.

"Зараз таких передумов немає, тому вважаємо за доцільне скасувати рішення про заборону експорту і дозволити експортерам, які мають надлишки енергії, продавати її за регульованими цінами", - наголошують в агентстві.

Варто зауважити, що заборону на експорт електроенергії в Молдові запровадили 15 жовтня 2022 року.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що Україна з січня 2023 року розпочала імпорт невеликих обсягів електроенергії.

Також ми писали, що, на думку експертів, імпорт електроенергії суттєво не покращить ситуацію зі світлом в Україні до кінця опалювального сезону.

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Молдова Електроенергія
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