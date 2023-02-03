Молдова сняла запрет на экспорт электроэнергии
В Молдове снова разрешили экспортировать электроэнергию в другие страны. Там отменили соответствующий запрет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
Как отмечает издание, решение о возобновлении экспорта было принято в ходе заседания Национального агентства регулирования в энергетике (НАРЭ) в пятницу, 3 февраля.
В НАРЭ напомнили, что решение приостановить экспорт электроэнергии было принято из-за ее дефицита.
"Сейчас таких предпосылок нет, поэтому считаем целесообразным отменить решение о запрете экспорта и разрешить экспортерам, у которых есть излишки энергии, продавать ее по регулируемым ценам", - подчеркивают в агентстве.
Стоит заметить, что запрет на экспорт электроэнергии в Молдове ввели 15 октября 2022 года.
Напомним, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что Украина с января 2023 года начала импорт небольших объемов электроэнергии.
Также мы писали, что, по мнению экспертов, импорт электроэнергии существенно не улучшит ситуацию со светом в Украине до конца отопительного сезона.
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