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Молдова сняла запрет на экспорт электроэнергии

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Кишинев, Пятница 03 февраля 2023 15:37
Молдова сняла запрет на экспорт электроэнергии Фото: Молдова сняла запрет на экспорт электроэнергии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Молдове снова разрешили экспортировать электроэнергию в другие страны. Там отменили соответствующий запрет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Как отмечает издание, решение о возобновлении экспорта было принято в ходе заседания Национального агентства регулирования в энергетике (НАРЭ) в пятницу, 3 февраля.

В НАРЭ напомнили, что решение приостановить экспорт электроэнергии было принято из-за ее дефицита.

"Сейчас таких предпосылок нет, поэтому считаем целесообразным отменить решение о запрете экспорта и разрешить экспортерам, у которых есть излишки энергии, продавать ее по регулируемым ценам", - подчеркивают в агентстве.

Стоит заметить, что запрет на экспорт электроэнергии в Молдове ввели 15 октября 2022 года.

Напомним, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что Украина с января 2023 года начала импорт небольших объемов электроэнергии.

Также мы писали, что, по мнению экспертов, импорт электроэнергии существенно не улучшит ситуацию со светом в Украине до конца отопительного сезона.

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Молдова Электроэнергия
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