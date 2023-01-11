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Україна вже імпортує невеликі обсяги електроенергії, - Міненерго

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Україна, Середа 11 січня 2023 18:48
Україна вже імпортує невеликі обсяги електроенергії, - Міненерго Фото: з 1 січня Україна почала імпортувати електроенергію (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Міністерство енергетики України повідомило, що з 1 січня цьогоріч Україна імпортує невеликі обсяги електроенергії, хоча розраховує, що постачання збільшуватиметься.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра енергетики України Германа Галущенка інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

"На даний час імпорт невеликий, але йде з 1 січня. Більше того, ми зробили можливість для підприємств закуповувати, і це відповідно впливатиме на постачання та їхнє можливе обмеження в постачаннях", - сказав міністр журналістам.

Коментуючи можливі обсяги експорту, глава Міненерго зазначив, що вони залежатимуть від ситуації з ремонтами та входження в роботу енергосистеми блоків найближчими днями.

"Багато залежатиме від майбутніх обстрілів енергосистеми, які пошкодження будуть, але, безумовно, на імпорт ми також розраховуємо", - додав Галущенко.

За його словами, питаннями імпорту сьогодні займаються багато трейдерів - не лише державна "Енергетична компанія України", а й приватні «Енергетичні ресурси України», група ДТЕК.

Водночас на сайті європейської енергосистеми ENTSO-E поки що відображається інформація лише про фізичні перетікання електроенергії з українською енергосистемою, тоді як інформація про імпорт відсутній, а експорт припинився одразу після першого масованого російського ракетного обстрілу енергоінфраструктури 10 жовтня 2022 року.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що з середини лютого Києву можна буде не боятися блекауту. Навіть якщо система і не працюватиме, то все одно люди будуть отримувати тепло і воду.

Крім того, додамо, що Україна вибудувала стратегію із захисту об'єктів енергетичної інфраструктури у зв'язку з постійними російськими атаками.

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