Україна вже імпортує невеликі обсяги електроенергії, - Міненерго
Міністерство енергетики України повідомило, що з 1 січня цьогоріч Україна імпортує невеликі обсяги електроенергії, хоча розраховує, що постачання збільшуватиметься.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра енергетики України Германа Галущенка інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".
"На даний час імпорт невеликий, але йде з 1 січня. Більше того, ми зробили можливість для підприємств закуповувати, і це відповідно впливатиме на постачання та їхнє можливе обмеження в постачаннях", - сказав міністр журналістам.
Коментуючи можливі обсяги експорту, глава Міненерго зазначив, що вони залежатимуть від ситуації з ремонтами та входження в роботу енергосистеми блоків найближчими днями.
"Багато залежатиме від майбутніх обстрілів енергосистеми, які пошкодження будуть, але, безумовно, на імпорт ми також розраховуємо", - додав Галущенко.
За його словами, питаннями імпорту сьогодні займаються багато трейдерів - не лише державна "Енергетична компанія України", а й приватні «Енергетичні ресурси України», група ДТЕК.
Водночас на сайті європейської енергосистеми ENTSO-E поки що відображається інформація лише про фізичні перетікання електроенергії з українською енергосистемою, тоді як інформація про імпорт відсутній, а експорт припинився одразу після першого масованого російського ракетного обстрілу енергоінфраструктури 10 жовтня 2022 року.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що з середини лютого Києву можна буде не боятися блекауту. Навіть якщо система і не працюватиме, то все одно люди будуть отримувати тепло і воду.
Крім того, додамо, що Україна вибудувала стратегію із захисту об'єктів енергетичної інфраструктури у зв'язку з постійними російськими атаками.
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