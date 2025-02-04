Молдова засудила порушення повітряного простору дроном під час атаки РФ по Україні

В МЗС засудили інцидент і заявили, що подібні дії створюють потенційну загрозу для нацбезпеки і громадян Молдови.

"Влада Молдови аналізує обставини інциденту і веде активний діалог з міжнародними партнерами для запобігання подібним ситуаціям та збільшення безпеки повітряного простору", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, що у ніч на понеділок, 3 лютого, невідомий безпілотник порушив повітряний простір Молдови. Дрон пролетів над декількома населеними пунктами країни.

"Вночі безпілотний літальний апарат порушив повітряний простір Республіки Молдова", - сказано у повідомленні.

Порушення повітряного простору під час обстрілів України

Варто нагадати, що це не перший випадок з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну коли російські дрони порушують повітряний простір інших країн.

Зокрема, 10 листопада, на території Молдови виявили два дрони, які залетіли під час іншої атаки РФ. Тоді МЗС Молдови також рішуче засудило дії Росії.