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Лавров на зустрічі ОБСЄ: глави МЗС країн Балтії відмовилися брати участь

Вівторок 28 листопада 2023 15:44
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Лавров на зустрічі ОБСЄ: глави МЗС країн Балтії відмовилися брати участь Фото: Сергій Лавров, голова МЗС Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії не братимуть участі у зустрічі ОБСЄ, оскільки на неї приїде голова МЗС Росії Сергій Лавров.

Про це сказано у спільній заяві міністрів закордонних справ країн Балтії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Участь Лаврова ризикує легітимізувати Росію-агресора як законного члена нашої спільноти вільних націй... Ми, міністри Естонії, Латвії та Литви, не братимемо участі у цьому та не будемо розділяти відповідальності за наслідки, які це викличе", - зазначили чиновники.

Також глава МЗС Естонії Маргус Цахкна під час свого сьогоднішнього виступу на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО особисто розкритикував рішення допустити Лаврова до зустрічі.

"Присутність Лаврова принижує значення жорстоких злочинів, які продовжує чинити Росія. Місце Лаврова - у спеціальному трибуналі, а не за столом ОБСЄ", - наголосив він.

Варто зауважити, що торік, коли ОБСЄ очолювала Польща, вона відмовила Лаврову в участі у зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів організації.

Що передувало

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Болгарія відкриє свій повітряний простір для літака міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Це необхідно, щоб він потрапив на зустріч ОБСЄ, яка відбудеться у Скоп'є (Північна Македонія).

Вже сьогодні у Міністерстві закордонних справ України відреагували на рішення допустити Лаврова на зустріч ОБСЄ. Там наголосили, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не братиме участі.

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