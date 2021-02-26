Молдова зареєструвала три вакцини від COVID. У тому числі "Супутник V"

Молдова офіційно зареєструвала три вакцини від COVID . В тому числі, препарат російського виробництва "Супутник V", який зможуть використати для вакцинації населення.

Про це пише newsmaker.md з посиланням на Національне агентство ліків і медичних виробів.

"На засіданні 26 лютого комісія з ліків дозволила використання вакцин проти SARS-CoV-2 (COVID-19) з видачею сертифікатів реєстрації строком на один рік", - повідомили в агентстві.

Там уточнили, що мова йде про вакцини Pfizer/BioNTech, AstraZeneca і "Супутник V".