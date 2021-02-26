Молдова зареєструвала три вакцини від COVID. У тому числі "Супутник V"
Молдова офіційно зареєструвала три вакцини від COVID. В тому числі, препарат російського виробництва "Супутник V", який зможуть використати для вакцинації населення.
Про це пише newsmaker.md з посиланням на Національне агентство ліків і медичних виробів.
"На засіданні 26 лютого комісія з ліків дозволила використання вакцин проти SARS-CoV-2 (COVID-19) з видачею сертифікатів реєстрації строком на один рік", - повідомили в агентстві.
Там уточнили, що мова йде про вакцини Pfizer/BioNTech, AstraZeneca і "Супутник V".
Нагадаємо, раніше в Чорногорії почалася вакцинація російською вакциною "Супутник V". Першу дозу цього препарату отримав 66-річний мешканець будинку пристарілих. Також повідомлялося, що першу партію вакцини до Чорногорії привезла прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич.
До цього повідомлялося, що у Словаччині почали обговорення можливості закупівлі російської вакцини. Її можуть закупити до офіційного схвалення Європейським агентством з лікарських засобів (EMA). Крім того, такі обговорення на сьогодні тривають і в Хорватії.