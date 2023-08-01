Молдова запровадила кримінальну відповідальність за політичну корупцію

Парламент Молдови доповнив Кримінальний кодекс країни двома статтями, які передбачають кримінальну відповідальність за активну та пасивну політичну корупцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

Зазначається, що за такі злочини каратимуться позбавленням волі на строк до 7 років. Перша нова стаття за пасивну політичну корупцію передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі за отримання коштів або інших майнових благ виборною особою за вихід із партії та/або перехід до іншої партії.

Друга – за активну політичну корупцію – передбачає схоже покарання за підкуп виборної особи з тією самою метою. Ухвалений законопроект також вводить до кримінального кодексу відповідальність за отримання незаконного фінансування від злочинної групи.

Як розповіла на засіданні юридичної комісії парламенту її голова Олеся Стамате, нові статті покликані допомогти у боротьбі з феноменом "політичного туризму", зокрема у парламенті.

Крім того, тим самим законопроектом парламент запровадив заборону на участь у виборах виборних осіб від партій, визнаних неконституційними.

Режим НП у Молдові

У Молдові ввели надзвичайний стан на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року, і тепер постійно продовжують.

Під час НП, згідно із законодавством країни, влада має право на введення спеціального режиму в'їзду та виїзду до/з країни, запровадження спеціального режиму пересування Молдовою, екстрадицію людей, чия присутність може бути небезпечною для безпеки країни та ін.

Раніше президент Молдови Майя Санду повідомила, що РФ усіма силами намагається встановити проросійську владу в Молдові , щоб за прикладом Білорусі використати територію країни у війні проти України.