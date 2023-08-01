Молдова внедрила криминальную ответственность за политическую коррупцию

Парламент Молдовы дополнил Уголовный кодекс страны двумя статьями, которые предусматривают криминальную ответственность за активную и пассивную политическую коррупцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

Отмечается, что за такие преступления будут наказываться лишением свободы на срок до 7 лет. Первая новая статья за пассивную политическую коррупцию предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы за получение средств, или других имущественных благ выборным лицом за выход из партии и/или переход в другую партию.

Вторая – за активную политическую коррупцию – предусматривает схожее наказание за подкуп выборного лица с той же целью. Принятый законопроект также вводит в уголовный кодекс ответственность за получение незаконного финансирования от преступной группы.

Как рассказала на заседании юридической комиссии парламента ее председатель Олеся Стамате, новые статьи призваны помочь в борьбе с феноменом "политического туризма", в частности, в парламенте.

Кроме того, тем же законопроектом парламент ввел запрет на участие в выборах выборных лиц от партий, признанных неконституционными.

Режим ЧП в Молдове

В Молдове ввели чрезвычайное положение в самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года, и теперь постоянно продлевают.

Во время ЧП, согласно законодательству страны, власти имеют право на введение специального режима въезда и выезда в/из страны, внедрение специального режима передвижения по Молдове, экстрадицию людей, чье присутствие может быть опасным для безопасности страны и пр.

Ранее президент Молдовы Майя Санду сообщила, что РФ всеми силами пытается установить пророссийские власти в Молдове, чтобы по примеру Беларуси использовать территорию страны в войне против Украины.