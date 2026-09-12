UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Молдова закривала небо через безпілотник, що залетів з боку України

23:44 12.09.2026 Сб
2 хв
Дрон встиг зникнути з радарів і з'явитись знову за кілька десятків кілометрів
aimg Катерина Коваль
Фото: аеропорт у Кишиневі, Молдова (Wikipedia.org)

12 вересня Молдова тимчасово закривала частину повітряного простору через невідомий безпілотник, який залетів з боку України. Обмеження призвели до затримки кількох авіарейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tv8.md.

У суботу міноборони Молдови повідомило, що військові радари зафіксували об'єкт, який несанкціоновано увійшов у повітряний простір країни з боку України. Інцидент зареєстрували о 15:26.

Того ж часу патруль прикордонної поліції візуально виявив безпілотник у районі села Васильково Сорокського району.

За даними влади, дрон пролетів над територією Молдови, після чого зник з радарів поблизу села Баксани того ж району. Уже о 16:03 БпЛА знову зафіксували - цього разу в районі села Куконештий Ной Единецького району на півночі країни.

Задля безпеки цивільної авіації влада тимчасово закрила повітряний простір у північній та центральній частинах країни. Центральну зону відкрили о 16:20, північну - о 16:30.

Обмеження вплинули на кілька авіарейсів. Літак, що виконував рейс Шарм-ель-Шейх - Кишинів, певний час перебував у зоні очікування біля румунського міста Бакеу, кружляючи в очікуванні дозволу на вхід у повітряний простір.

Також затримали виліт рейсів Кишинів - Бухарест, Кишинів - Стамбул і Кишинів - Аліканте.

Після зняття обмежень польоти відновили в звичайному режимі. Влада попереджає, що через тимчасове закриття неба можливі подальші зміни в розкладі та затримки окремих рейсів.

Нагадаємо, це вже не перший випадок порушення повітряного простору Молдови безпілотниками - 8 вересня в країні зафіксували проліт ударного дрона типу "Шахед", через що влада також тимчасово обмежувала польоти.

Тоді ж, у Молдові уточнили, де перебував літак президента України Володимира Зеленського під час появи дрона - він на той момент перебував в аеропорту Кишинева.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
МолдоваДрони